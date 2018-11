Detido estrangeiro com cocaína dissimulada em bombons

Droga foi transportada numa bagagem desde um país da América do Sul para Lisboa.

Um homem de nacionalidade estrangeira e com cerca de 30 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, suspeito de crime de tráfico de droga, tendo sido apreendida uma elevada dose de cocaína dissimulada em bombons.

A detenção do suspeito ocorreu no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional e noutros países europeus por via aérea, em voos regulares de linhas comerciais, segundo avança a PJ em comunicado.



A cocaína foi transportada numa bagagem desde um país da América do Sul para Lisboa.



A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária.