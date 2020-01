O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condenou o Estado português a pagar uma indemnização de 13 mil euros a José Carlos Soares Campos, pai de Tiago Santos, uma das seis vítimas da tragédia do Meco. O jovem de 21 anos morreu durante uma praxe na referida praia.



De acordo com o TEDH, a investigação foi "ineficaz". Além disso, foram colocadas em causa as análises forenses feitas durante a investigação.





José Carlos Soares Campos alegou que a morte de Tiago Santos foi causada pela auência de uma moldura penal adequada a este tipo de atividades.