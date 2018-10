Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com quatro veículos na A2 faz cinco feridos

Colisão reduz a circulação a apenas uma faixa junto ao nó do Fogueteiro no sentido Norte - Sul.

Um choque em cadeia na A2, junto ao nó do Fogueteiro (Seixal), fez cinco feridos ao início da noite desta quinta-feira.



Segundo revelou ao CM Maximino Viegas, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, o alerta chegou por volta das 20h40, dando conta da colisão entre quatro veículos, no sentido Norte-Sul.



Do acidente resultaram cinco feridos, todos sem gravidade, tendo quatro deles sido conduzidos ao Hospital Garcia de Orta, em Almada.



Os trabalhos de limpeza da via e remoção das viaturas obrigaram ao condicionamento da circulação. Pelas 21h45, ainda se circulava apenas em uma via, no sentido Norte - Sul.



Estiveram no socorro 10 elementos, incluindo bombeiros, a GNR , a VMER de Almada e a Brisa.