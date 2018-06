Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Choque entre camião e dois carros reduz VCI a uma só faixa no Porto

Colisão fez dois feridos ligeiros e deixa o trânsito a circular em apenas uma via.

16:23

Um acidente que envolveu um camião e dois carros está a reduzir a VCI, no Porto, a apenas uma faixa de circulação na zona do Amial, no sentido Arrábida-Freixo.



Segundo fonte dos Sapadores do Porto, o alerta para o acidente chegou pelas 15h36. Apesar do aparato, com imagens publicadas nas redes sociais a mostrarem os veículos em muito mau estado, só há registo duas pessoas com ferimentos ligeiros.



O sinistro obrigou a reduzir as três faixas de circulação para apenas uma, o que está a causar grandes perturbações no tráfego. Pelas 16h30, havia longas filas no local do acidente a montante deste.