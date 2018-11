Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidentes cortam Avenida Marginal junto à praia de Carcavelos

Trânsito está cortado no sentido Lisboa-Cascais. Circulação está a ser desviada para o interior da Parede.

09:54

O trânsito na Avenida Marginal, que liga Lisboa a Cascais, está cortado no sentido para Cascais, junto à praia de Carcavelos devido a dois acidentes, segundo a PSP.



Segundo disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, os acidentes ocorreram cerca das 08h30, um envolvendo um motociclista e um veículo ligeiro de passageiros e um outro entre três viaturas, que provocou derrame de óleo na via.



De acordo com a mesma fonte, dos acidentes não resultaram feridos.



A circulação no local dos acidentes está a ser desviada para o interior da Parede, devido ao corte da Avenida Marginal.