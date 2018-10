Camião entra em contramão na Segunda Circular e provoca acidente. Via está cortada em ambos os sentidos

Há pelo menos três feridos graves.

Por Miguel Curado | 08:05

Nove viaturas estiveram envolvidas no acidente. O condutor do camião foi encaminhado para a divisão de trânsito da PSP para serem averiguadas as causas do acidente.



Ao que o Correio da Manhã, há registo de pelo menos três feridos, dois leves e um grave, que tiveram de ser desencarcerados.



À saída da A1, no sentido Norte-Sul, o trânsito está a ser desviado para o IC2 e CRIL, na zona de Sacavém.



No local encontram-se 15 operacionais apoiados por quatro veículos dos Sapadores de Lisboa e ainda meios do INEM e PSP.



Em atualização





Um camião que transportava um contentor entrou esta segunda-feira, pelas 7h22, na Segunda Circular em sentido contrário, no sentido Benfica-Aeroporto. O veículo ainda andou alguns metros até que se despistou e o contentor acabou por cair para a outra via, no sentido Aeroporto-Benfica, perto do terminal 2 do aeroporto."O camião capotou e a carga, um contentor, caiu no sentido contrário. Para já não se sabem mais pormenores encontrando-se os meios de socorro no local", disse a PSP.O despiste provocou três acidentes, perto da rotunda do relógio, e obrigou ao corte da via em ambos os sentidos pelas 8h00. Até às 8h40, a circulação naquela via mantinha-se cortada em ambos os sentidos. O trânsito ficou fortemente condicionado.