Um choque que envolveu quatro viaturas está a cortar o IC 16 no sentido Amadora-Lisboa.



O acidente ocorreu pelas 9h16, envolveu um veículo pesado e outros três ligeiros. Devido ao acidente o trânsito está cortado desde o nó do Casal de São Brás, com os condutores a serem obrigados a seguir pela Amadora.

Três pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

No local estão operacionais da PSP, bombeiros e INEM.