Choque entre seis viaturas na zona de Monsanto condiciona circulação na A5, no sentido Lisboa-Cascais

Uma colisão envolvendo seis viaturas está a condicionar a circulação na A5, no sentido Lisboa-Cascais desde as 17h30 desta quinta-feira.



Apesar do número de carros envolvidos não há feridos a registar, de acordo com o Regimento de Sapadores Bombeiros, que enviou seis operacionais para o local, na descida de Monsanto para Caselas.

Uma hora depois do acidente aguardava-se pela chegada de reboques para remover os veículos acidentados, uma situação que está a ser acompanhada pela GNR.