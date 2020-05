Acidente com camião na A5 bloqueia circulação entre Oeiras e Carcavelos e provoca longas filas

Um acidente com um pesado de mercadorias, na A5, está a bloquear a circulação entre as saídas de Oeiras e Carcavelos ao final da tarde desta quinta-feira.



Relatos de condutores dão conta de um camião tombado na autoestrada que ficou a ocupar as três faixas de rodagem e um derrame de óleo que impede a normal circulação.





O CDOS de Lisboa afirma não ter sido acionado para esta ocorrência e a GNR não deu qualquer informação sobre o caso, que está a provocar extensas filas de trânsito.