Um morto e um ferido em colisão na EN366 em Alcoentre

Uma colisão entre um carro e um veículo ligeiro de mercadorias está a cortar a circulação nos dois sentidos na EN366, em Alcoentre. Uma pessoa morreu e outra ficou com ferimentos leves, que foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira.O acidente aconteceu junto ao nó de Alcoentre para Manique do Intendente.Encontram-se no local os Bombeiros de Alcoentre, uma VMER do INEM de Vila Franca de Xira, a Proteção Civil de Azambuja e a GNR, num total de 18 operacionais apoiados por oito viaturas.O alerta foi dado às 16h50.Em atualização