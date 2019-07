Dois acidentes com 12 veículos no IC19 provocam três feridos na zona do Cacém

Dois acidentes quase simultâneos, envolvendo um total de doze viaturas, provocaram na tarde desta quarta-feira três feridos ligeiros (sem necessidade de transporte ao hospital), muitos danos e uma grande complicação no trânsito no IC19, no sentido Lisboa-Sintra.Os acidentes ocorreram junto à saída para o Cacém e, às 17h00, o trânsito já estava acumulado até Queluz, uma vez que apenas uma faixa de rodagem estava aberta.No primeiro acidente estiveram envolvidas três viaturas (uma delas dos bombeiros) e, instantes depois, no segundo sinistro, outros nove carros.