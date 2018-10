Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camião capota no IC17 e condiciona trânsito junto a centro comercial

Circulação faz-se apenas por uma das vias no sentido Algés-Sacavém.

17:01

Um veículo capotou na tarde desta quarta-feira pelas 16h19 no IC17 em Odivelas, junto ao centro comercial Strada, confirmou fonte do CDOS de Lisboa.



O acidente ocorreu no sentido Algés-Sacavém e a circulação faz-se apenas por uma das vias.



Em atualização