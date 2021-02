Um camião de transporte de pedras despistou-se na A4, na tarde desta quarta-feira, na zona de Valongo, no sentido Amarante-Porto.O condutor ficou encarcerado tendo sido assistido pelos bombeiros de Valongo no local. Homem recusou ser transportado para o hospital.O alerta para o acidente foi dado às 13h15.A via da direita da A4, no sentido Amarante-Porto está cortada ao trânsito.