Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trânsito na A28 em Matosinhos reaberto mais de cinco horas após acidente

Corte de trânsito surgiu depois de uma colisão entre um pesado de mercadorias e um ligeiro

18:23

O trânsito na A28 junto à Ponte de Leça, em Matosinhos, cortado no sentido norte-sul desde as 12h00 após um acidente entre um pesado e um ligeiro, foi retomado às 17h45, disse fonte da Brigada de Trânsito (BT).



O corte de trânsito surgiu depois de uma colisão entre um pesado de mercadorias e um ligeiro, que provocou um ferido ligeiro, acabando o camião por tombar na via e derramar combustível.



Os veículos provenientes do norte começaram por ser desviados para a ponte móvel de Leça da Palmeira, acabando mais tarde por a demora na recuperação da normalidade levar a um desvio para a A4, no nó de Lavra.



Na base da demora, explicou a fonte da BT da GNR, esteve não só o recolocar do camião na sua posição natural como, posteriormente, a limpeza do pavimento, dado que o "combustível derramado se estendeu por uma extensão de 300 metros".



Segundo fonte dos Bombeiros de Matosinhos/Leça, o acidente deu-se pelas 11h54, daí resultando um ferido ligeiro que após ter sido assistido no local foi transportado ao Hospital Pedro Hispano.