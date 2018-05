Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Transportes e parquímetros tornam cara ida à praia em Setúbal

Casal com filho de 13 anos paga 12,30 euros por usar autocarro.

Por João Saramago | 08:43

Uma ida a banhos na praia da Figueirinha, em Setúbal, não será acessível a qualquer bolsa, devido aos preços dos transportes públicos e dos parquímetros, previstos no programa Arrábida sem Carros, aprovado pela autarquia setubalense.



No sentido de travar o caos e a insegurança na EN379-1, o estacionamento na praia passará a ser pago, com um custo diário que irá oscilar nos meses de julho e agosto entre os 6,50 euros nos dias úteis e os 9 euros aos fins de semana e feriados.



A alternativa será optar pelo transporte público. Mas o custo dos bilhetes, para um casal com um filho de 13 anos, torna esta opção ainda mais cara que o automóvel, de acordo com os valores que foram fixados pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes.



O bilhete simples de ida e volta das várias carreiras da praia da Figueirinha para Setúbal será de 4,10 euros a partir de dia 31 deste mês. Num casal com um filho com mais de 13 anos, as viagens envolvem um custo de 12,30 euros. É quase o dobro do custo diário nos dias úteis (6,50€) no parque que terá capacidade para 277 veículos. E também mais caro do que o uso do parque aos fins de semana (9 euros).



Caso a família opte pela praia de Galapinhos - classificada pelo site de viagens European Best Destination a mais bonita da Europa - não haverá um custo acrescido em termos de transportes, mas implica apanhar o vaivém, que será gratuito. Isto porque, a partir de 31 deste mês, o trânsito automóvel entre a Figueirinha e o Creiro, pela EN379-1, será cortado diariamente das 7h00 às 20h00.



A medida tem por objetivo impedir o estacionamento caótico e a obstrução da via.

Em Setúbal, a alternativa às praias da Arrábida é Troia, do outro lado do estuário do Sado. Mas o transporte público por catamaran é ainda mais caro, com o bilhete de ida e volta a custar 6,85 euros.