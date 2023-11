Orlando Alves, antigo autarca de Montalegre, eleito pelo PS, beneficiou três empresas do seu núcleo familiar – e que são propriedade do irmão e de dois sobrinhos. Todas as sociedades têm por base a construção de edifícios e foram usadas no esquema criminoso do ex-presidente da câmara de viciação de concursos públicos.









