Travado regresso de Polícia Municipal de Lisboa após suspensão

A Polícia Municipal (PM) de Lisboa impediu esta sexta-feira uma agente de regressar ao trabalho, mesmo após o Tribunal Administrativo ter deferido a providência cautelar que a visada colocou à ordem da PSP (tutela os agentes da PM de Lisboa e Porto) de a pôr fora daquela força local. Trata-se da polícia que, em 2020, usou gás-pimenta contra um casal que fazia sexo na rua.





Fátima Pereira apresentou-se no quartel da PM com o advogado. “O deferimento da providência cautelar, datado de 1 de fevereiro, ordenou a citação de 3 entidades: a PSP, a Câmara de Lisboa, e o Ministério da Administração Interna, o que aconteceu a 7 de fevereiro”, disse aoSoares Teixeira. Explicou que a cliente, que não prestou declarações ao, “está desde 2019 a ser perseguida”. “Começou por uma denúncia de más condições de trabalho. Foi injuriada e ameaçada e por isso já avançámos com queixa-crime.”