Uma agente da PSP, atualmente em funções no Comando Metropolitano de Lisboa, vai ser suspensa durante 60 dias por ter usado gás-pimenta contra os olhos de um casal que estava a fazer sexo em plena via pública, na rua dos Bacalhoeiros.O caso aconteceu em setembro do ano passado, numa altura em que a agente da PSP prestava serviço na Polícia Municipal da capital.