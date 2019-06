Treinador das camadas jovens usa perfis de mulheres para abusar na net

Um homem de 45 anos, treinador de futebol das camadas jovens de um clube do concelho da zona de Lisboa, foi preso pela Unidade de Combate ao Cibercrime da PJ, por ter forjado dezenas de perfis de mulheres nas redes sociais Facebook e Instagram, para seduzir rapazes adolescentes.Os crimes foram praticados desde fevereiro de 2016, até à última terça-feira, data em que o predador sexual foi preso. Fonte ligada ao processo disse aoque o homem, casado e com filhos, começava por ganhar a confiança das vítimas com propostas sexuais. Os menores acabavam depois por aceder a tirar fotos e fazer vídeos de cariz sexual, que enviavam ao treinador.Os investigadores da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica descobriram esta prática criminosa no âmbito da monitorização constante que fazem das redes sociais.Na última terça-feira, a PJ avançou para a detenção do suspeito. Feitas buscas domiciliárias ao mesmo, foi apreendido diverso material informático, bem como vídeos e fotos que provam os abusos. O detido aguarda julgamento em prisão preventiva.