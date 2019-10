Treinador de atletismo abusa de três meninas a caminho dos treinos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um reformado de 70 anos, treinador de atletismo numa coletividade dos arredores de Lisboa, foi preso por inspetores da secção de crimes sexuais da Polícia Judiciária (PJ) da capital por abusar de atletas que treinava, no percurso que as menores, com idades entre os 13 e os 14 anos, faziam para os treinos e competições.A investigação localizou os primeiros crimes em meados do ano passado. Especialista na deteção e treino ... < br />