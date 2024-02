Treinador do Moncaparachense brutalmente agredido no final da partida com O Elvas

O treinador do Moncaparachense, José Bizarro, foi brutalmente agredido, esta tarde de domingo, no final da partida com O Elvas, por um elemento próximo da equipa da casa, a contar para a série D do Campeonato de Portugal.

A agressão ao antigo guarda-redes do Benfica, ocorreu numa altura em que o jogo, que o Moncaparachense venceu por 1-0, já tinha terminado e em que intervenientes se cumprimentavam, ainda no centro do relvado.

José Bizarro, que sofreu ferimentos no rosto, e ficou com os óculos partidos, foi levado para o hospital de Elvas. Ao que o Correio da Manhã apurou, o técnico do Moncaparachense vai apresentar queixa na GNR.