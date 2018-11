Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mau tempo leva ao cancelamento de três aterragens no Aeroporto da Madeira

Condições atmosféricas deverão "manter-se por mais algum tempo", não se sabendo quando a neblina poderá desaparecer.

13:53

As condições atmosféricas registadas no aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, obrigaram esta segunda-feira ao cancelamento de três aterragens e fizeram divergir nove aeronaves para outros aeroportos, informou fonte da infraestrutura.



"Neste momento temos três voos cancelados e nove desviados devido à neblina que se faz sentir no aeroporto", disse a mesma fonte, ao final da manhã.



Os três voos cancelados eram todos provenientes de Lisboa (um da Easyjet e dois da TAP) e os nove voos que divergiram foram para a ilha do Porto Santo, Lisboa, Tenerife e Gran Canária.



De acordo com a mesma fonte, as condições atmosféricas deverão "manter-se por mais algum tempo", não se sabendo quando a neblina poderá desaparecer.



Para esta segunda-feira estavam previstos 36 movimentos no aeroporto da Madeira.