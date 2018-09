Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três crianças feridas após colisão no IC1 em Silves

Acidente envolveu duas viaturas ligeiras do qual resultaram oito feridos.

17:08

Três crianças e cinco adultos ficaram feridos na tarde deste domingo após uma colisão de duas viaturas ligeiras no IC1 em São Marques da Serra, Silves.



O alerta foi dado às 14h41 e no local estiveram 16 operacionais dos bombeiros e GNR de Silves apoiados por 8 veículos.



Os oito feridos ligeiros não necessitaram de assistência mas foram transportados por precaução para as unidades hospitalares de Albufeira e Portimão.