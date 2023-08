Três detidos após desacatos com militares da GNR em Oliveira do Bairro

Três homens foram detidos, este domingo, pela GNR, na sequência de desacatos entre utentes da piscina da UDCR Silveiros, e depois com os guardas da patrulha que tinha sido mobilizada para o local, em Oliveira do Bairro.

Os desacatos iniciais ocorreram entre os clientes do bar da piscina e os proprietários. Em causa, estariam as normas de acesso à piscina. Os confrontos acabaram por se estender para a via pública. Nessa altura, os envolvidos acabaram por provocar danos numa viatura que estava estacionada. Quando os guardas chegaram, durante as diligências para repor a ordem pública, foram também confrontados pelos suspeitos.

Os detidos respondem, agora pela suspeita de estado de embriaguez e de ameaças e coação sobre os militares da GNR.