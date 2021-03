Três detidos em flagrante por burla a idosos em Espinho

A GNR deteve, esta sexta-feira, dois homens de 36 anos e uma mulher de 41, pelo crime de burla a idosos, no concelho de Espinho.Durante um patrulhamento, as autoridades abordaram uma viatura a circular nas redondezas, já referenciada em crimes de burla a idosos e verificaram que os três ocupantes da viatura tinham consigo vários objetos em ouro, tendo vindo a apurar-se que os objetos tinham sido furtados momentos antes, a um casal de idosos com cerca de 80 anos, residentes no concelho de Espinho.A GNR acabou por apreender um cordão de ouro, com uma medalha de ouro, um anel, um alfinete com duas libras, uma pulseira de ouro, duas argolas de ouro e 185 euros.Os suspeitos conseguiram roubar o ouro durante uma conversa com as vítimas e segundo o comunicado da GNR, solicitava às mesmas para utilizar a casa de banho da sua residência, aproveitando para furtar objetos no seu interior, enquanto que os restantes dois suspeitos permaneciam no exterior, junto das vítimas.Os bens foram devolvidos às vítimas e os detidos serão presentes ao Tribunal de Santa Maria da Feira, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.