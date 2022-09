Três detidos por posse de armas proibidas e outros crimes em Matosinhos

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Matosinhos deteve três homens, com idades entre os 23 e os 29 anos, por posse de armas proibidas, falsificação de documentos e tráfico de droga naquele concelho, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto esclareceu que foram apreendidos, entre outro material, duas armas de fogo, munições, duas armas de pressão de ar, quatro armas brancas, 243 doses de haxixe, 63 de heroína, 25 de canábis, 13 de cocaína, um motociclo, uma balança digital, 400 euros, um cofre e 14 maços de tabaco sem estampilha fiscal.

Esta operação, que decorreu no âmbito de uma investigação que visava o combate a crimes de ofensas à integridade física e ameaças com recurso a armas de fogo, incluiu três buscas domiciliárias e duas não domiciliárias.

Os detidos serão presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A ação policial contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Porto e do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto.