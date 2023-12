Na rua Rio Ferreira, em São Pedro da Cova, em Gondomar, ocorreu um roubo com recurso a arma de fogo no interior das instalações bancárias do Crédito Agrícola.O roubo foi protagonizado por três indivíduos encapuzados, que roubaram uma avultada quantia de dinheiro a um cliente do banco, cerca de 26000€.Foram efetuados disparos e uma pessoa ficou ferida depois ser agredida.Os assaltantes transportavam-se de carro.