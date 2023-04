Uma colisão que envolveu uma ambulância dos Bombeiros de Avintes provocou três feridos ligeiros, esta tarde, no largo da igreja de Paranhos, no Porto.

O alerta foi dado às 14h05. As vítimas foram socorridas pelo INEM e pelos Bombeiros Voluntários do Porto, sendo transportadas para o Hospital de S. João com ferimentos leves.

A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente.