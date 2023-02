Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou três feridos, na tarde deste sábado, na avenida Marechal Gomes da Costa, no Porto.

O alerta para o acidente foi dado às 15h32. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Portuenses e duas foram transportadas a uma unidade hospitalar com ferimentos leves. Os Sapadores do Porto realizaram a limpeza da via devido a um pequeno derrame de óleo.

A PSP esteve no local e investiga as causas da colisão.