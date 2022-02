Uma colisão entre dois veículos provocou dois feridos, ao início da noite, no cruzamento da rua da Preciosa com a Estrada da Circunvalação, em Ramalde, Porto.

O alerta para o acidente foi dado às 19h08. As vítimas foram socorridas no local pelos Sapadores do Porto e pelos Bombeiros Portuenses, sendo depois transportadas, com ferimentos leves, para o Hospital de Santo António.

A colisão obrigou ao estreitamento da via durante o socorro às vítimas.