Sete jovens adultos ficaram feridos no despiste de uma carrinha, que bateu em dois carros estacionados e só parou mais de 50 metros depois, junto ao posto de abastecimento Q8, na Circunvalação, Porto, às 07h15 de ontem. As vítimas - quatro homens e três mulheres, um com ferimentos graves - seguiam todas na viatura, indicou ao CM fonte policial.









O alerta foi dado por Clife Domingues e Céu Oliveira, funcionários das bombas. No socorro estiveram 37 operacionais do INEM, Sapadores do Porto, Bombeiros de S. Mamede e Portuenses. Três feridos foram ao Hospital de S. João, um ao Santo António e outros três ao Pedro Hispano. A PSP investiga.