Dois homens morrem em colisão violenta no Porto. Vítimas foram projetadas 100 metros

O embate foi extremamente violento. Os dois homens, de 31 e 45 anos, seguiam numa mota, na Estrada da Circunvalação, no Porto, na sexta-feira à noite, quando um carro, que fazia inversão de marcha, se atravessou à frente deles. O choque foi inevitável e as duas vítimas foram projetadas - o corpo de um dos homens estava prostrado a cerca de 100 metros do local do acidente. Tiveram morte imediata. O automóvel com o qual colidiram acabou por capotar.O acidente mortal aconteceu a poucos metros do Hospital de São João. No carro seguiam três pessoas que sofreram ferimentos ligeiros e foram internadas em unidade hospitalar. Na origem do embate terá estado uma manobra mal calculada do condutor do carro, que, ao inverter a marcha, não se apercebeu da presença do motociclo. A PSP, que investiga a colisão, acredita que circulasse em excesso de velocidade.O carro seguia no sentido Matosinhos -Areosa quando decidiu inverter a marcha e entrou na faixa de rodagem contrária, na qual seguia a mota. O embate ocorreu mesmo em frente a um ginásio. O trânsito esteve condicionado no local durante várias horas para o socorro às vítimas e limpeza da via.No local estiveram os Sapadores do Porto e os bombeiros portuenses, que fizeram os transportes dos dois cadáveres para o Instituto de Medicina Legal do Porto.