Maria Augusta Carvalho, de 63 anos, seguia sozinha ao volante do seu Mercedes quando perdeu o controlo do veículo, que entrou em despiste e invadiu a faixa contrária, colidindo de frente com um carro no qual seguia um casal. O acidente mortal ocorreu perto das 08h00 deste sábado, quando o piso da EN103 - no troço, junto a Ferreiros, que liga Póvoa de Lanhoso a Braga - estava gelado, o que poderá estar na origem da tragédia.