Seis feridos em colisão entre carro e ambulância do INEM em Matosinhos

Seis pessoas ficaram feridos numa colisão entre uma ambulância do INEM e um carro, esta madrugada, na Estrada Exterior da Circunvalação, na Senhora da Hora, Matosinhos.

O alerta para o acidente foi dado pelas 00h33. As vítimas são os dois tripulantes da ambulância e os quatro passageiros da viatura ligeira. Foram assistidos pelos Bombeiros Portuenses, Sapadores do Porto, Bombeiros de S. Mamede de Infesta e INEM. No local estiveram, ao todo, 25 operacionais, apoiados por nove viaturas.

Os elementos que seguiam na ambulância foram levados para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Já os quatro civis foram transportados para o Hospital de S. João, no Porto. A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente.