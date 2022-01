Uma colisão frontal entre dois carros provocou dois feridos, esta manhã, na rua Manuel Pinto de Azevedo, na zona industrial do Porto.

O alerta foi dado às 09h02. As duas vítimas sofreram ferimentos leves e foram hospitalizados. No socorro estiveram 18 operacionais dos Sapadores do Porto e dos Bombeiros Portuenses. O trânsito esteve condicionado.

A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente.