Uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros provocou dois feridos, esta manhã, na rua Manuel Pinto de Azevedo, na zona industrial do Porto.O alerta para o acidente foi dado às 09h14. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de S. Mamede de Infesta e transportadas, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Santo António.Os Sapadores do Porto fizeram a limpeza da via.