Dois condutores e um passageiro ficaram feridos numa colisão lateral entre dois carros, no cruzamento da avenida da Boavista com a rua das Campinas, no Porto, ao início desta tarde.

O alerta para o acidente foi dado às 13h00. As vítimas foram socorridas pelos bombeiros portuenses e transportadas para o hospital de Santo António com ferimentos leves.

Os Sapadores do Porto foram chamados para a limpeza da via.

A PSP esteve no local.