Uma colisão entre um carro e uma ambulância fez trÊs feridos ligeiros, esta quinta-feira, na zona Insdustrial do Tortosendo, Covilhã.O acidente ocorreu cerca das 06h12.Ao que oapurou, as vítimas são dois homens e uma mulher com cerca de 50 anos.No socorro às vítimas estiveram 12 operacionais acompanhados por sete viaturas dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, o INEM e a GNR.As vítimas foram transportadas para o Hospital da Covilhã.