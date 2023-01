Um acidente aparatoso deixou três pessoas com ferimentos ligeiros, tendo uma delas ficado encarcerada, na noite deste sábado, em Bitarães, no concelho de Paredes, no Porto.A colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros aconteceu pelas 22h50.As três vítimas foram transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Paredes, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e a GNR, num total de 7 viaturas e 17 operacionais.