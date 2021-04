Um homem e duas mulheres ficaram feridos, esta tarde de quinta-feira, na sequência de um aparatoso despiste seguido de capotamento, na Estrada Nacional 206, em Basto, Cabeceiras de Basto.

As vítimas são um casal, com cerca de 50 anos, e a mãe do condutor, uma mulher com mais de 70 anos. O acidente aconteceu pouco depois das 15h30 e quando os primeiros meios de socorro chegaram ao local encontraram já as três vítimas fora da viatura.





Os feridos, todos ligeiros, foram transportados ao Hospital de Guimarães.