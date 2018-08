Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três fogos ativos em Santarém com mais de 100 bombeiros no local

Seis meios aéreos combatem as chamas.

17:02

Três incêndios estão ativos em Santarém com mais de 100 bombeiros no local e seis meios aéreos a combater as chamas, este sábado.



Na freguesia de Alcanede, no Prado, há um incêndio ativo com 133 bombeiros no local, 36 viaturas e três meios aéreos. Na freguesia de Arrouquelas, Quinta do Brinçal, estão 107 bombeiros a combater as chamas com o apoio de 30 veículos e um meio aéreo.



Também em Samora Correia, na zona da Companhia das Lezírias, há um incêndio ativo a ser combatido por dois meios aéreos, 141 bombeiros que estão a ser apoiados por 42 viaturas.