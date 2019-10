Treinador de atletismo abusava de meninas de 13 e 14 anos em Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens por abuso sexual de crianças na Área Metropolitana de Lisboa e na região Centro, dois dos quais também estão acusados de perseguição.Em comunicado, a PJ explica que um dos casos envolve um homem de 70 anos, treinador de atletismo, que terá cometido os crimes quando se encontrava a sós com diversas meninas de 13 e 14 anos.O homem foi detido pela PJ através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e os factos terão sido praticados na área metropolitana de Lisboa, a partir de 2018.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, após o qual ficou proibido de treinar jovens menores de 18 anos.O segundo detido, por crimes praticados no distrito de Lisboa, tem 20 anos de idade e terá perseguido e abusado sexualmente de uma menina de 12 anos."A investigação apurou que após a vítima e o agressor se terem conhecido, o mesmo veio a arrendar um quarto, numa habitação, onde consumava os crimes", explica a PJ.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.O terceiro caso ocorreu na região Centro, onde um homem foi detido pela presumível prática reiterada de crimes de abuso sexual de crianças, vitimando um menino de 13 anos de idade.A PJ conta ainda que os factos aconteceram "num contexto de proximidade familiar".O detido, com 86 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial e foi-lhe aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação.