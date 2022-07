Três homens detidos por furtos em armazéns nos distritos de Leiria e Santarém

Três homens, com idades entre os 25 e os 42 anos, foram detidos, na sexta-feira, por furtos em armazéns nos distritos de Leiria e de Santarém, tendo um deles ficado em prisão preventiva, revelou esta segunda-feira a Guarda Nacional Republicana.

Em comunicado, o Comando Territorial de Leiria da GNR adianta que a detenção aconteceu no seguimento de uma investigação que decorria "há cerca de um mês", por vários furtos em armazéns nos concelhos de Leiria, Marinha Grande, Batalha, Porto de Mós, no distrito de Leiria, e Ourém, no distrito de Santarém.

Na nota é referido que os militares "levaram a cabo diligências policiais que culminaram com a localização e detenção dos suspeitos enquanto seguiam numa viatura", tendo sido apreendidos diversos bens furtados, maioritariamente metais não preciosos.

Todos os homens já tinham antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, sendo que a um dos suspeitos foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva, enquanto os outros dois ficam obrigados a apresentações trissemanais e semanais no posto policial da área de residência.