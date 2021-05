Três jovens feridos após rixa entre mais de dez pessoas na Cova da Moura

Três homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 22 anos, ficaram feridos na sequência de uma rixa entre mais de dez pessoas, esta sábado de manhã, no bairro Cova da Moura, na Damaia, Amadora.As autoridades foram acionadas cerca das 06h40 e quando chegaram ao local encontraram um dos jovens prostrado numa paragem de autocarro junto ao bairro. Tinha acabado de ser esfaqueado num pulmão. Ficou em estado grave.A outra vítima apresentava ferimentos ligeiros numa perna e ainda estava no local do confronto. Foram transportados ao hospital Amadora-Sintra.Horas mais tarde, um outro jovem chegou pelos próprios meios ao mesmo hospital e apresentava ferimentos de faca num dos braços.