Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, no decorrer de uma rixa durante a noite desta sexta-feira, em Chaves.Segundo o que oconseguiu apurar, os confrontos tiveram início junto a um bar no centro da cidade. O dono do Twins foi esfaqueado por um jovem e, posteriormente, chamou nove amigos para agredir o jovem. O rapaz acabou por cair insconsciente no chão, abrindo a cabeça.Os ferimentos foram provocados com recurso a uma arma branca.Até ao momento não houve detenções.