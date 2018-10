Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três jovens perdidos na serra do Gerês

21:17

Três jovens estão, este sábado, perdidos no Parque Natural da Peneda-Gerês, na zona de Cabril. O incidente ocorreu ao final da tarde.



Ainda não se sabe ao certo as idades dos jovens.



No local estão 22 operacionais apoiados por sete veículos.



O alerta para os Bombeiros Voluntários de Montalegre foi dado às 17h57.