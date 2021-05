Três meios aéreos e quase 150 bombeiros, apoiados por 48 carros, estão este sábado a combater um incêndio na fronteira entre Castro Marim e Vila Real de Santo António, em Faro. O fogo já obrigou ao corte da A22, mais conhecida pela Via do Infante, em ambos os sentidos.O fogo está a dar luta aos operacionais devido à intensidade do vento que está a dificultar o trabalho.O alerta foi dado às 15h50.