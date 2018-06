Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três minutos para roubar 300 mil euros em joias

Encapuzados usaram carro para rebentar gradeamento e porta com vidro à prova de bala.

Por Fátima Vilaça | 01:30

"São só três minutos, mas o que se vê nas imagens de videovigilância é assustador. E percebe-se que foi tudo preparado ao pormenor. Só levaram ouro e relógios de muito valor." Ainda em choque e perturbado com as imagens do assalto à ourivesaria de que é proprietário, na rua do Souto, em Braga, José Carlos Pires descreve ao CM o roubo milionário de que foi vítima. Dois homens encapuzados destruíram a loja e levaram 300 mil € em valores.



"Quando aqui cheguei nem consegui entrar na loja. Fiquei chocado. O cenário era dantesco. A destruição foi total", referiu ao CM o proprietário, visivelmente perturbado.



José Carlos Pires admite que os assaltantes tenham visitado a loja antes de levarem a cabo o assalto. Ontem durante a madrugada, às 05h12, o telemóvel de José Carlos Pires tocou. Era a empresa de alarmes a alertar para uma invasão na joalharia.



O ourives saiu de casa de imediato, mas quando chegou ao local já nada havia a fazer. O gradeamento de segurança tinha sido rebentado e o vidro blindado foi estilhaçado, ao que tudo indica, com recurso a um veículo. Depois, com a loja acessível, um dos assaltantes entrou com uma picareta na mão, que usou para quebrar os vidros dos expositores.



Carregou para um saco preto de desporto anéis, brincos, colares e fios em ouro, além de uma montra inteira de relógios de duas marcas de luxo conceituadas. À porta da ourivesaria, a vigiar, manteve-se sempre o outro assaltante. Os dois homens fugiram com as joias avaliadas em 300 mil euros. As autoridades admitem que estivesse outro cúmplice no carro.



Desolado com o cenário de horror que encontrou, face ao prejuízo avultado na loja que gere há cinco anos no centro de Braga, o ourives admite agora ter de fechar as portas ao negócio. "Não é fácil recomeçar do zero depois de um furto com este prejuízo", rematou.



A PSP de Braga está a investigar.



PORMENORES

3

minutos de imagens "de terror" revelam assalto ocorrido durante a madrugada na joalharia Carlos Pires, em Braga. Proprietário diz que os dois assaltantes mostraram "frieza" e "profissionalismo".



Imagens analisadas

Além das imagens das câmaras de videovigilância da ourivesaria, os investigadores da PSP de Braga estão também a analisar as câmaras de outras lojas desta rua pedonal e ocupada maioritariamente por comércio para tentar identificar o veículo utilizado pelos assaltantes.