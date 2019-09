Três mortos e um ferido grave em colisão na reta da Praia da Tocha

Três pessoas, com cerca de 30 anos, morreram e outra ficou em estado grave esta terça-feira na sequência de uma colisão frontal entre um carro e uma mota na reta da Praia da Tocha, em Cantanhede.De acordo com o que oconseguiu apurar, as vítimas mortais tratam-se de dois passageiros do carro, que ficaram carbonizados, e o condutor da mota.A vítima em estado grave, também passageira do veículo ligeiro, foi transferida para os Hospitais de Coimbra.O alerta para este acidente foi dado às 20h24. De acordo com a página oficial da Proteção Civil, foram mobilizados para o local 25 operacionais, apoiados por nove viaturas dos Bombeiros de Cantanhede, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR.A Estrada Nacional 335, onde se deu o acidente, encontra-se cortada nos dois sentidos.Em atualização