Três mulheres detidas após morderem e arranharem agente da PSP em Lisboa

Três mulheres foram detidas pela PSP de Lisboa na passada terça-feira, na freguesia de Belém, em Lisboa, por crime de resistência e coação a Polícia.



As suspeitas circulavam na via pública sem máscara levando outras pessoas a alterar o sentido da marcha.





Após serem abordadas pelos agentes, as mulheres recusaram colocar a máscara defendendo que "não tinham nada que usar qualquer tipo de proteção nem tão pouco de dar qualquer justificação", pode ler-se no comunicado da PSP.Os polícias pediram as identificações às infratoras que recusaram dar e ainda insultaram os agentes. Com a suspeita de que as mulheres estariam ilegais no país, os agentes voltaram a pedir as identificações e o pedido voltou a ser recusado.As suspeitas arremessaram uma garrafa contra um agente que acabou por ser arranhado e mordido num braço.